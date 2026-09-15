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Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197903588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why Am I Dancing?, New London Boy, Dancing Star, A New Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка

Британские иконы электронной поп-музыки Pet Shop Boys возвращаются с совершенно новым студийным альбомом Тем не менее, которому предшествует первый сингл " Loneliness ". Продюсированная Джеймсом Фордом музыка на альбоме «Antheless» одновременно воодушевляет и задумчива, сочетая в себе электронику, живые инструменты и оркестровые аранжировки. Песни очень мелодичны и типичны для Pet Shop Boys, со свежим, открытым звучанием, объединяющим классические направления написания песен PSB и двигающим их в новых направлениях. Продав более 50 миллионов пластинок, Pet Shop Boys, несомненно, являются самым успешным британским дуэтом всех времен. Награды BRIT и номинации на Грэмми были многочисленными, в том числе в 2009 году, когда Pet Shop Boys выиграли BRIT за выдающийся вклад в музыку; в 2000 году написание песен Pet Shop Boys было награждено премией Ivor Novello за выдающийся вклад в британскую музыку - с более чем 70 хит-синглами, выпущенными за пять десятилетий, написание песен остается основой неизменной актуальности и успеха Pet Shop Boys.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197903588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why Am I Dancing?, New London Boy, Dancing Star, A New Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Британские иконы электронной поп-музыки Pet Shop Boys возвращаются с совершенно новым студийным альбомом Тем не менее, которому предшествует первый сингл " Loneliness ". Продюсированная Джеймсом Фордом музыка на альбоме «Antheless» одновременно воодушевляет и задумчива, сочетая в себе электронику, живые инструменты и оркестровые аранжировки. Песни очень мелодичны и типичны для Pet Shop Boys, со свежим, открытым звучанием, объединяющим классические направления написания песен PSB и двигающим их в новых направлениях. Продав более 50 миллионов пластинок, Pet Shop Boys, несомненно, являются самым успешным британским дуэтом всех времен. Награды BRIT и номинации на Грэмми были многочисленными, в том числе в 2009 году, когда Pet Shop Boys выиграли BRIT за выдающийся вклад в музыку; в 2000 году написание песен Pet Shop Boys было награждено премией Ivor Novello за выдающийся вклад в британскую музыку - с более чем 70 хит-синглами, выпущенными за пять десятилетий, написание песен остается основой неизменной актуальности и успеха Pet Shop Boys.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Nonetheless (Grey) (5054197903588) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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