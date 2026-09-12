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Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка

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Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 1
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 2
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 3
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 4
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 5
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 6
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paramore
Альбом (сингл)
This Is Why
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 1
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 2
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 3
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 4
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 5
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 6
  • Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678635526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paramore
Альбом (сингл)
This Is Why
Трек-лист
This Is Why, The s, Running Out Of Time, C’est Comme Зa, Big Man, Little Dignity, You First, Figure 8, Liar, Crave, Thick Skull
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом американской рок-группы Paramore, выпущенный 10 февраля 2023 года на лейбле Atlantic Records. Это первый альбом группы почти за шесть лет, со времён релиза After Laughter, а также их первый диск записанный тем же составом, что и его предшественник. Ведущий сингл альбома «This Is Why» был выпущен в день анонса пластинки - 28 сентября 2022 года. За ним последовало ещё два - «The s» и «C’est Comme ?a».

Отзывы о товаре Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678635526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paramore
Альбом (сингл)
This Is Why
Трек-лист
This Is Why, The s, Running Out Of Time, C’est Comme Зa, Big Man, Little Dignity, You First, Figure 8, Liar, Crave, Thick Skull
Версия издания
стандартное
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Шестой студийный альбом американской рок-группы Paramore, выпущенный 10 февраля 2023 года на лейбле Atlantic Records. Это первый альбом группы почти за шесть лет, со времён релиза After Laughter, а также их первый диск записанный тем же составом, что и его предшественник. Ведущий сингл альбома «This Is Why» был выпущен в день анонса пластинки - 28 сентября 2022 года. За ним последовало ещё два - «The s» и «C’est Comme ?a».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paramore - This Is Why (0075678635526) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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