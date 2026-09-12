Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка
Альбом Garage Inc. 1998 года содержит исключительно кавер-версии песен других исполнителей, которые входят в число любимых песен группы. Среди них песни Lynyrd Skynyrd, Black Sabbath, Diamond Head, Blitzkrieg, Mot?rhead и других. Первый диск альбома содержит новые песни, записанные другими исполнителями, а второй - полный EP Garage Days Re-Revisited 1987 года, а также все песни, которые ранее были записаны и выпущены в качестве B-сайдов или сэмплов. После первого издания лимитированных LP Metallica на цветном виниле последовало второе. В период с апреля по июль каждый месяц в хронологическом порядке будет выходить один студийный альбом Metallica на цветном виниле ограниченным тиражом. Во вторую фазу вошли альбомы Garage Inc., St. Anger, Death Magnetic и Hardwired.To Self-Destruct, которые были выпущены в период с 1998 по 2016 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Отзывы о товаре Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка