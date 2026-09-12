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Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка

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Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 11
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 12
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 13
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 14
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 15
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 16
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 17
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 18
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 19
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 20
Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 11
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 12
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 13
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 14
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 15
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 16
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 17
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 18
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 19
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 20
  • Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455726421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Free Speech For The Dumb, Its Electric, Sabbra Cadabra, Turn The Page, Die, Die My Darling, Loverman, Mercyful Fate, Astronomy, Whiskey In The Jar, Tuesdays Gone, The More I See, Helpless, The Small Hours, The Wait, Crash Course In Brain Surgery, Last Caress/Green Hell, Am I Evilx, Blitzkrieg, Breadfan, The Prince, Stone Cold Crazy, So What, Killing Time, Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late Too Late
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка

Альбом Garage Inc. 1998 года содержит исключительно кавер-версии песен других исполнителей, которые входят в число любимых песен группы. Среди них песни Lynyrd Skynyrd, Black Sabbath, Diamond Head, Blitzkrieg, Mot?rhead и других. Первый диск альбома содержит новые песни, записанные другими исполнителями, а второй - полный EP Garage Days Re-Revisited 1987 года, а также все песни, которые ранее были записаны и выпущены в качестве B-сайдов или сэмплов. После первого издания лимитированных LP Metallica на цветном виниле последовало второе. В период с апреля по июль каждый месяц в хронологическом порядке будет выходить один студийный альбом Metallica на цветном виниле ограниченным тиражом. Во вторую фазу вошли альбомы Garage Inc., St. Anger, Death Magnetic и Hardwired.To Self-Destruct, которые были выпущены в период с 1998 по 2016 год.



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455726421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Garage Inc.
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Free Speech For The Dumb, Its Electric, Sabbra Cadabra, Turn The Page, Die, Die My Darling, Loverman, Mercyful Fate, Astronomy, Whiskey In The Jar, Tuesdays Gone, The More I See, Helpless, The Small Hours, The Wait, Crash Course In Brain Surgery, Last Caress/Green Hell, Am I Evilx, Blitzkrieg, Breadfan, The Prince, Stone Cold Crazy, So What, Killing Time, Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late Too Late
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Garage Inc. 1998 года содержит исключительно кавер-версии песен других исполнителей, которые входят в число любимых песен группы. Среди них песни Lynyrd Skynyrd, Black Sabbath, Diamond Head, Blitzkrieg, Mot?rhead и других. Первый диск альбома содержит новые песни, записанные другими исполнителями, а второй - полный EP Garage Days Re-Revisited 1987 года, а также все песни, которые ранее были записаны и выпущены в качестве B-сайдов или сэмплов. После первого издания лимитированных LP Metallica на цветном виниле последовало второе. В период с апреля по июль каждый месяц в хронологическом порядке будет выходить один студийный альбом Metallica на цветном виниле ограниченным тиражом. Во вторую фазу вошли альбомы Garage Inc., St. Anger, Death Magnetic и Hardwired.To Self-Destruct, которые были выпущены в период с 1998 по 2016 год.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Garage Inc. (coloured) (0602455726421) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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