Описание товара Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка

Titantic Days, четвертый студийный альбом британской певицы и автора песен Кирсти Макколл, первоначально выпущенный на компакт-диске в США и Австралии в конце 1993 года, никогда на виниле не выходил. Издание на зеленом виниле к RSD 2024.. В зависимости от настроения, Кирсти описывала «Titanic Days» либо как «грустный альбом о разводе», либо как «фантастическую пластинку», и этот второй, более оптимистичный взгляд, подходит сборнику искусно написанных песен, выдержавших испытание временем. Семь из двенадцати треков были написаны Кирсти совместно с Марком Э. Невином. Одной из песен, которые они написали вместе, стал заглавный трек, выпущенный как сингл в США, а Cant Stop Killing You, созданная в сотрудничестве с Джонни Марром, была выпущена в США и Австралии. Британские покупатели синглов были угощены чудесным Angel, обложка которого была создана подругой Кирсти Холли Джонсон. Среди других ярких моментов - любимая фанатами «Soho Square» - ее трогательная лирика «Однажды я буду ждать там / На Soho Square нет пустой скамейки» послужила для создания мемориальной скамейки, установленной в 2001 году, которая теперь представляет собой ежегодное место сбора фанатов в воскресенье, ближайшее к дню рождения Кирсти, 10 октября. В число дополнительных участников Titanic Days входят гитарист Пит Гленистер (который работал с Теренсом Трентом ДАрби, Элисон Мойет и Анни-Фрид Лингстад из ABBA), барабанщик Дэйв Раффи (один из основателей группы The Ruts, который позже работал с Шинейд ОКоннор, Aztec Camera и Dexys) и басист Гэри Тиббс (одно время был участником Roxy Music, после чего присоединился к Adam And The Ants).