Описание товара La Roux - Trouble In Paradise (coloured) (0602458741278) виниловая пластинка

В честь 10-летия второго альбома «Trouble in Paradise» британского синти-поп-дуэта La Roux, будет выпущен ограниченным тиражом ремастер альбома на цветном 140 г виниле.. Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.Альбом был ремастирован в студии Abbey Road и включает синглы «Uptight Downtown» и «Kiss and Not Tell». Trouble in Paradise дебютировал под номером шесть в британском чарте альбомов и под номером 20 в Billboard 200 в США, где он также стал первым альбомом Ля Ру, который возглавил чарт танцевальных/электронных альбомов.