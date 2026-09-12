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Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка

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Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 10
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 11
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 12
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 13
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 14
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 15
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 16
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 17
Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Whoosh!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 10
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 11
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 12
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 13
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 14
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 15
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 16
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 17
  • Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665193
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759147633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Whoosh!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Throw My Bones, Drop The Weapon, We're All The Same In The Dark, Nothing At All, No Need To Shout, Step By Step, What The What, The Long Way Round, The Power Of The Moon, Remission Possible, Man Alive, And The Address, Dancing In My Sleep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка

"Whoosh!" - студийный альбом 2020 года британской группы Deep Purple. Издание на двойном черном виниле. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759147633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Whoosh!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Throw My Bones, Drop The Weapon, We're All The Same In The Dark, Nothing At All, No Need To Shout, Step By Step, What The What, The Long Way Round, The Power Of The Moon, Remission Possible, Man Alive, And The Address, Dancing In My Sleep
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Whoosh!" - студийный альбом 2020 года британской группы Deep Purple. Издание на двойном черном виниле. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
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Отзывы


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