Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка
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Описание товара Deep Purple - Whoosh! (4029759147633) виниловая пластинка
"Whoosh!" - студийный альбом 2020 года британской группы Deep Purple. Издание на двойном черном виниле. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
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