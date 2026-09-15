Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Keith Jarrett & Jan Garbarek - Luminessence (Analogue) (0602455238856) виниловая пластинка
Luminessence - альбом Кита Джаррета и Яна Гарбарека, выпущенный первоначально в 1975 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Издание на виниле 180 г. Таинственный, драматичный и манящий, Luminessence появился на пике творческого объединения между Китом Джарреттом и Яном Гарбареком. Альбом записан в 1974 году, сразу после их яркого альбома Belong. Здесь Джарретт создаёт мерцающие оркестровые рамки, чтобы подстегнуть Гарбарека к его наиболее концентрированной, страстной и выразительной игре. "Мелодии, которые пишет Джарретт, звучат как импровизации Гарбарека, поэтому велико взаимопонимание между двумя музыкантами", написал Иэн Карр в своей биографии Кита Джарретта, в то время как DownBeat, в 5-звездочном обзоре охарактеризовал альбом как "захватывающее и уникальное достижение, которое обещает стать вехой в музыкальном ландшафте 70-х годов ". Спродюсированный Манфредом Айхером альбом, который дает аудиофильской серии Luminessence своё название, дополняется новыми заметками, описывающими исторический контекст.
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