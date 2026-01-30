Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 664987
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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan Records
Barcode
[0720841214618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
K., Each Time You Fall In Love, Sunsetz, Apocalypse, Flash, Sweet, Opera House, Truly, John Wayne, Young & Dumb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка
"Cigarettes After Sex" - дебютный альбома американской эмбиент-поп группы Cigarettes After Sex, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы интернет-изданий и музыкальных критиков: The Guardian, PopMatters, Uncut, Pitchfork, а к маю 2018 года его тираж составил 19,194 копий в Великобритании. Издание включает код на загрузку цифровой копии альбома. Cigarettes After Sex - американская эмбиент-поп группа, основанная в 2008 году в Эль-Пасо Грегом Гонзалесом. Имеют узнаваемый лёгкий и расслабленный музыкальный стиль. Песни о романтике и любви, спетые «андрогинным» голосом Гонзалеса, имеют влияние шугейза, дрим-попа и слоукора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan Records
Barcode
[0720841214618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
K., Each Time You Fall In Love, Sunsetz, Apocalypse, Flash, Sweet, Opera House, Truly, John Wayne, Young & Dumb
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Cigarettes After Sex" - дебютный альбома американской эмбиент-поп группы Cigarettes After Sex, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы интернет-изданий и музыкальных критиков: The Guardian, PopMatters, Uncut, Pitchfork, а к маю 2018 года его тираж составил 19,194 копий в Великобритании. Издание включает код на загрузку цифровой копии альбома. Cigarettes After Sex - американская эмбиент-поп группа, основанная в 2008 году в Эль-Пасо Грегом Гонзалесом. Имеют узнаваемый лёгкий и расслабленный музыкальный стиль. Песни о романтике и любви, спетые «андрогинным» голосом Гонзалеса, имеют влияние шугейза, дрим-попа и слоукора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка.Картонная коробка и сама пластинка в несколько слоёв пупырки упакована.Ничего не помялось.Все супер.Рекомендую
Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка.Картонная коробка и сама пластинка в несколько слоёв пупырки упакована.Ничего не помялось.Все супер.Рекомендую