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Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка

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Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019713216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Трек-лист
Wanted Man, Wreck of the Old 97, I Walk the Line, Darlin Companion (Live in Denmark), Starkville City Jail, San Quentin, San Quentin, A Boy Named Sue (Live in Denmark), (Therell Be) Peace in the Valley, Folsom Prison Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wanted Man, Wreck of the Old 97, I Walk the Line, Darlin Companion (Live in Denmark), Starkville City Jail, San Quentin, San Quentin, A Boy Named Sue (Live in Denmark), (Therell Be) Peace in the Valley, Folsom Prison Blues

Отзывы о товаре Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019713216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Трек-лист
Wanted Man, Wreck of the Old 97, I Walk the Line, Darlin Companion (Live in Denmark), Starkville City Jail, San Quentin, San Quentin, A Boy Named Sue (Live in Denmark), (Therell Be) Peace in the Valley, Folsom Prison Blues
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wanted Man, Wreck of the Old 97, I Walk the Line, Darlin Companion (Live in Denmark), Starkville City Jail, San Quentin, San Quentin, A Boy Named Sue (Live in Denmark), (Therell Be) Peace in the Valley, Folsom Prison Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - At San Quentin (Analogue) (4260019713216) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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