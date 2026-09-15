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8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка

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8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cecilia Bartoli
Альбом (сингл)
The Vivaldi Album
Жанр
классика
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664876
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Загружаем...
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8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cecilia Bartoli
Альбом (сингл)
The Vivaldi Album
Жанр
классика
Трек-лист
Dell’aura al sussurrar (Dorilla in Tempe), Dopo un’orrida procella (Griselda), due rai languir costante, Qual favellarx … Ander?, voler?, grider? (Orlando finto pazzo), Zeffiretti, che susurrate (Ercole sul Termodonte), Alma oppressa (La fida ninfa), Dite, oim? (La fida ninfa), Sventurata navicella (Il Giustino), Sorte, che m’invitasti … Ho nel petto un cor s? forte (Il Giustino), Tra le follie … Siam navi all’onde algenti (L’Olimpiade), Gelido in ogni vena (Il Farnace), Anch’il mar par che somm
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир великой музыки с виниловой пластинкой The Vivaldi Album в исполнении замечательной Cecilia Bartoli. Это ограниченное издание на двух винилах открывает перед вами уникальную возможность окунуться в волшебный звук великого композитора. Cecilia Bartoli воссоздает произведения Антонио Вивальди в своем неповторимом исполнении, приглашая вас на таинственное музыкальное путешествие. Каждая нота, каждое слово, прозвучавшие на этих виниловых пластинках, переносят вас в века страсти и виртуозности. Не упустите возможность купить этот музыкальный шедевр и погрузиться в величие музыкального искусства. The Vivaldi Album от Cecilia Bartoli станет драгоценным приобретением для ценителей классической музыки и откроет перед вами глубины мирового музыкального наследия.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cecilia Bartoli
Альбом (сингл)
The Vivaldi Album
Жанр
классика
Трек-лист
Dell’aura al sussurrar (Dorilla in Tempe), Dopo un’orrida procella (Griselda), due rai languir costante, Qual favellarx … Ander?, voler?, grider? (Orlando finto pazzo), Zeffiretti, che susurrate (Ercole sul Termodonte), Alma oppressa (La fida ninfa), Dite, oim? (La fida ninfa), Sventurata navicella (Il Giustino), Sorte, che m’invitasti … Ho nel petto un cor s? forte (Il Giustino), Tra le follie … Siam navi all’onde algenti (L’Olimpiade), Gelido in ogni vena (Il Farnace), Anch’il mar par che somm
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир великой музыки с виниловой пластинкой The Vivaldi Album в исполнении замечательной Cecilia Bartoli. Это ограниченное издание на двух винилах открывает перед вами уникальную возможность окунуться в волшебный звук великого композитора. Cecilia Bartoli воссоздает произведения Антонио Вивальди в своем неповторимом исполнении, приглашая вас на таинственное музыкальное путешествие. Каждая нота, каждое слово, прозвучавшие на этих виниловых пластинках, переносят вас в века страсти и виртуозности. Не упустите возможность купить этот музыкальный шедевр и погрузиться в величие музыкального искусства. The Vivaldi Album от Cecilia Bartoli станет драгоценным приобретением для ценителей классической музыки и откроет перед вами глубины мирового музыкального наследия.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


8808678161977, Bartoli, Cecilia, The Vivaldi Album (Analogue) виниловая пластинка - стоимость товара 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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