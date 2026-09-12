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Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка

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Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 1
Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 2
Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 3
Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
Ghostlights
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 1
  • Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 2
  • Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 3
  • Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664867
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361363512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
Ghostlights
Трек-лист
Mystery Of A Blood Red Rose, Let The Storm Descend Upon You, The Haunting, Seduction Of Decay, Ghostlights, Draconian Love, Master Of The Pendulum, Isle Of Evermore, Babylon Vampyres, Lucifer, Unchain The Light, A Restless Heart And Obsidian Skies, Wake Up To The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mystery Of A Blood Red Rose, Let The Storm Descend Upon You, The Haunting, Seduction Of Decay, Ghostlights, Draconian Love, Master Of The Pendulum, Isle Of Evermore, Babylon Vampyres, Lucifer, Unchain The Light, A Restless Heart And Obsidian Skies, Wake Up To The Moon

Отзывы о товаре Avantasia - Ghostlights (0727361363512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361363512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
Ghostlights
Трек-лист
Mystery Of A Blood Red Rose, Let The Storm Descend Upon You, The Haunting, Seduction Of Decay, Ghostlights, Draconian Love, Master Of The Pendulum, Isle Of Evermore, Babylon Vampyres, Lucifer, Unchain The Light, A Restless Heart And Obsidian Skies, Wake Up To The Moon
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mystery Of A Blood Red Rose, Let The Storm Descend Upon You, The Haunting, Seduction Of Decay, Ghostlights, Draconian Love, Master Of The Pendulum, Isle Of Evermore, Babylon Vampyres, Lucifer, Unchain The Light, A Restless Heart And Obsidian Skies, Wake Up To The Moon
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