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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 13
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 13
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664551
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х21
Вес, кг.
2.9

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный

Капельная кофеварка BQ – это сочетание стиля, функциональности и удобства использования. В элегантном корпусе с черным и серебристым покрытием, эта кофеварка станет эффектным дополнением к интерьеру любой современной кухни. С весом всего 2,2 кг, устройство компактно и не займет много места на кухонной столешнице. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает гибкость при размещении. Кофеварка предназначена как для молотого, так и для зернового кофе, благодаря встроенной кофемолке, что позволяет выбрать кофе по вкусу и настроению. Электронное управление с интуитивно понятным дисплеем обеспечивает легкость в управлении. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что идеально подходит для небольшой семьи или использования в офисе. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и отсутствие примесей в каждой чашке, а объем резервуара для готового кофе составляет 0,032 литра, что равняется одной стандартной чашке — идеальное количество для одного приготовления. Кофеварка BQ оснащена рядом удобных функций, таких как автоотключение для экономии электроэнергии и обеспечения безопасности. Плита автоподогрева поддерживает температуру свежеприготовленного кофе на протяжении длительного времени, позволяя наслаждаться горячим напитком в любой момент. Все эти характеристики делают капельную кофеварку BQ надежным помощником для истинных ценителей свежего и ароматного кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Развернуть
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ – это сочетание стиля, функциональности и удобства использования. В элегантном корпусе с черным и серебристым покрытием, эта кофеварка станет эффектным дополнением к интерьеру любой современной кухни. С весом всего 2,2 кг, устройство компактно и не займет много места на кухонной столешнице. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает гибкость при размещении. Кофеварка предназначена как для молотого, так и для зернового кофе, благодаря встроенной кофемолке, что позволяет выбрать кофе по вкусу и настроению. Электронное управление с интуитивно понятным дисплеем обеспечивает легкость в управлении. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что идеально подходит для небольшой семьи или использования в офисе. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и отсутствие примесей в каждой чашке, а объем резервуара для готового кофе составляет 0,032 литра, что равняется одной стандартной чашке — идеальное количество для одного приготовления. Кофеварка BQ оснащена рядом удобных функций, таких как автоотключение для экономии электроэнергии и обеспечения безопасности. Плита автоподогрева поддерживает температуру свежеприготовленного кофе на протяжении длительного времени, позволяя наслаждаться горячим напитком в любой момент. Все эти характеристики делают капельную кофеварку BQ надежным помощником для истинных ценителей свежего и ароматного кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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