Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664537
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX привлекает к себе внимание стильным внешним видом и обладает широкой функциональностью, позволяя готовить вкусные блюда из разных продуктов, а также осуществлять разогрев и размораживание. Для удобства в работе техника оснащена таймером для регулировки времени и панелью с цифровым дисплеем – легко выбирайте нужные параметры приготовления простым касанием. Модель Electrolux LMS2203EMX предусматривает 5 уровней мощности, обеспечивающих настройку интенсивности приготовления. Внутренняя камера с покрытием из нержавеющей стали обладает объемом 20 л. Доступ к камере осуществляется через переднюю навесную дверцу, которая открывается нажатием кнопки.
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX привлекает к себе внимание стильным внешним видом и обладает широкой функциональностью, позволяя готовить вкусные блюда из разных продуктов, а также осуществлять разогрев и размораживание. Для удобства в работе техника оснащена таймером для регулировки времени и панелью с цифровым дисплеем – легко выбирайте нужные параметры приготовления простым касанием. Модель Electrolux LMS2203EMX предусматривает 5 уровней мощности, обеспечивающих настройку интенсивности приготовления. Внутренняя камера с покрытием из нержавеющей стали обладает объемом 20 л. Доступ к камере осуществляется через переднюю навесную дверцу, которая открывается нажатием кнопки.
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX