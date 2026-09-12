Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664536
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK — сочетание стильного дизайна и отличной функциональности. Объема внутренней камеры 20 л хватит для разогрева и приготовления всевозможных блюд. Внутреннее освещение поможет увидеть, что происходит в камере, и при необходимости скорректировать время приготовления. Управление механическое, что облегчает пожилым пользователям взаимодействие с прибором, также это удобно, если в кухне слабое освещение — например, на даче. Переключатели на модели кнопочные и поворотные. В списке опций есть таймер и автоматическое отключение. Стеклянное блюдо диаметром 24,5 см станет удобной подставкой для тарелок и кружек. Изделие оснащено и LCD-дисплеем, на котором можно выставить текущее время, а также посмотреть, сколько осталось до окончания работы прибора.
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK — сочетание стильного дизайна и отличной функциональности. Объема внутренней камеры 20 л хватит для разогрева и приготовления всевозможных блюд. Внутреннее освещение поможет увидеть, что происходит в камере, и при необходимости скорректировать время приготовления. Управление механическое, что облегчает пожилым пользователям взаимодействие с прибором, также это удобно, если в кухне слабое освещение — например, на даче. Переключатели на модели кнопочные и поворотные. В списке опций есть таймер и автоматическое отключение. Стеклянное блюдо диаметром 24,5 см станет удобной подставкой для тарелок и кружек. Изделие оснащено и LCD-дисплеем, на котором можно выставить текущее время, а также посмотреть, сколько осталось до окончания работы прибора.
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