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Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый

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Электрочайник Blackton BT KT1730P белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664520
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый

Электрический чайник Blackton KT1730P изготовлен из качественного пластика, благодаря чему не влияет на вкус воды. Удобный носик электрочайника позволит налить воду в чашку не пролив. За счет высокой мощности электрочайник быстро вскипятит воду. - Объем - 2.5 л. - Материал корпуса - Пластик. - Индикатор включения - Да - Вращение на подставке - Да - Отсек для хранения электрошнура - Да - Длина электрошнура - 75 см - Напряжение (В) и частота (Гц) - 220-240 В, 50/60 Гц - Мощность (Вт) - 2200 Вт - Размер изделия (ШхВхГ) - 245 х 245 х 160 мм - Комплектация - Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон - Вес нетто - 0,86 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник Blackton KT1730P изготовлен из качественного пластика, благодаря чему не влияет на вкус воды. Удобный носик электрочайника позволит налить воду в чашку не пролив. За счет высокой мощности электрочайник быстро вскипятит воду. - Объем - 2.5 л. - Материал корпуса - Пластик. - Индикатор включения - Да - Вращение на подставке - Да - Отсек для хранения электрошнура - Да - Длина электрошнура - 75 см - Напряжение (В) и частота (Гц) - 220-240 В, 50/60 Гц - Мощность (Вт) - 2200 Вт - Размер изделия (ШхВхГ) - 245 х 245 х 160 мм - Комплектация - Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон - Вес нетто - 0,86 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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