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Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9

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Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9 - фото 1
Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9 - фото 1
  • Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
11 720 руб.  15 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664399
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Характеристики

Бренд
Эван
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х23х15
Вес, кг.
8

Описание товара Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9

Котел Эван Warmos Start - 9 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Модель представляет собой моноблок, который объединяет в себе котел и пульт управления. Компактные габариты и высокая энергоэффективность выгодно выделяют прибор среди аналогов. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 85 °С. Предусмотрена защита от перегрева, которая обеспечена аварийным самовозвратным датчиком. Трехступенчатая система изменения мощности позволяет гибко распределять нагрузку на сеть. Благодаря колодке для подключения циркуляционного насоса возможна работа в системах с принудительной циркуляцией. В качестве теплоносителя в электрооборудовании можно использовать воду или незамерзающие жидкости.

Отзывы о товаре Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9




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Характеристики
Бренд
Эван
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Котел Эван Warmos Start - 9 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Модель представляет собой моноблок, который объединяет в себе котел и пульт управления. Компактные габариты и высокая энергоэффективность выгодно выделяют прибор среди аналогов. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 85 °С. Предусмотрена защита от перегрева, которая обеспечена аварийным самовозвратным датчиком. Трехступенчатая система изменения мощности позволяет гибко распределять нагрузку на сеть. Благодаря колодке для подключения циркуляционного насоса возможна работа в системах с принудительной циркуляцией. В качестве теплоносителя в электрооборудовании можно использовать воду или незамерзающие жидкости.
Самовывоз
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Отзывы


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