Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электроприбор отопительный ЭВАН Warmos START - 9
Котел Эван Warmos Start - 9 используется для подготовки горячей воды в частных домах, коттеджах, на социальных и коммерческих объектах. Модель представляет собой моноблок, который объединяет в себе котел и пульт управления. Компактные габариты и высокая энергоэффективность выгодно выделяют прибор среди аналогов. Регулировка температуры воды осуществляется плавно в диапазоне от 30 до 85 °С. Предусмотрена защита от перегрева, которая обеспечена аварийным самовозвратным датчиком. Трехступенчатая система изменения мощности позволяет гибко распределять нагрузку на сеть. Благодаря колодке для подключения циркуляционного насоса возможна работа в системах с принудительной циркуляцией. В качестве теплоносителя в электрооборудовании можно использовать воду или незамерзающие жидкости.
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