Вафельница BQ ST1001 Чёрный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вафельницы
Материал корпуса
металл
Мощность
1200
Цвет
черный
Формы для готовки
венские вафли
Сменные панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664250
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Вафельница BQ ST1001 ? незаменимый помощник на кухне, который позволит радовать семью ароматными и вкусными венскими вафлями. За один раз прибор поможет приготовить 5 вафель в виде сердечек. Благодаря антипригарному покрытию вы легко сможете вынимать вафли, не переживая, что они пристанут к форме. BQ ST1001 обладает мощностью 1200 Вт и обеспечивает равномерное выпекание вафель. Каждая порция будет иметь ровную форму. Конструкция прибора предусматривает наличие одной панели с углублениями по краям. Это не позволяет излишкам теста вытекать из вафельницы. Корпус устройства выполнен из металла. Ручка не нагревается, что обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора. Для устойчивости корпус вафельницы оснащается ножками. Прибор защищен от поражения электрическим током.
Вафельница BQ ST1001 ? незаменимый помощник на кухне, который позволит радовать семью ароматными и вкусными венскими вафлями. За один раз прибор поможет приготовить 5 вафель в виде сердечек. Благодаря антипригарному покрытию вы легко сможете вынимать вафли, не переживая, что они пристанут к форме. BQ ST1001 обладает мощностью 1200 Вт и обеспечивает равномерное выпекание вафель. Каждая порция будет иметь ровную форму. Конструкция прибора предусматривает наличие одной панели с углублениями по краям. Это не позволяет излишкам теста вытекать из вафельницы. Корпус устройства выполнен из металла. Ручка не нагревается, что обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора. Для устойчивости корпус вафельницы оснащается ножками. Прибор защищен от поражения электрическим током.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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