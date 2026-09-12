Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK)
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 21KG0055AK предназначен для пользователей, которые часто работают вне офиса и дома. Вес 1.38 кг дает возможность брать его с собой в любое место – от ближайшего кафе до гостиницы в другом городе. Литий-полимерный аккумулятор 60 Wh выдерживает в автономном режиме более 11 часов, что позволяет спокойно завершить и сохранить даже самый сложный проект при внезапном отключении электричества. Встроенная веб-камера с разрешением 0.9 Мп демонстрирует четкое изображение во время видеоконференций, а система шумоподавления убирает фоновые звуки, помогая обеим сторонам встречи хорошо слышать друг друга.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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