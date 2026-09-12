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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14&quot; grey (21KG0055AK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
59 950 руб.  133 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661703
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK)

Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 21KG0055AK предназначен для пользователей, которые часто работают вне офиса и дома. Вес 1.38 кг дает возможность брать его с собой в любое место – от ближайшего кафе до гостиницы в другом городе. Литий-полимерный аккумулятор 60 Wh выдерживает в автономном режиме более 11 часов, что позволяет спокойно завершить и сохранить даже самый сложный проект при внезапном отключении электричества. Встроенная веб-камера с разрешением 0.9 Мп демонстрирует четкое изображение во время видеоконференций, а система шумоподавления убирает фоновые звуки, помогая обеим сторонам встречи хорошо слышать друг друга.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 21KG0055AK предназначен для пользователей, которые часто работают вне офиса и дома. Вес 1.38 кг дает возможность брать его с собой в любое место – от ближайшего кафе до гостиницы в другом городе. Литий-полимерный аккумулятор 60 Wh выдерживает в автономном режиме более 11 часов, что позволяет спокойно завершить и сохранить даже самый сложный проект при внезапном отключении электричества. Встроенная веб-камера с разрешением 0.9 Мп демонстрирует четкое изображение во время видеоконференций, а система шумоподавления убирает фоновые звуки, помогая обеим сторонам встречи хорошо слышать друг друга.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL 14" grey (21KG0055AK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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