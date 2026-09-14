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Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186)

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Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15BHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734095
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15BHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186)

Ноутбук iRU — это современное устройство, объединяющее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Его вес составляет всего 1,75 кг, что делает его идеальным спутником для путешествий и работы в любых условиях. Оснащенный экраном с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря матрице IPS. В основе устройства лежит мощный процессор от AMD и графический контроллер AMD Radeon Graphics, что гарантирует отличное выполнение любых задач — от офисной работы до мультимедийных развлечений. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR4 и вместительный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения данных. Ноутбук поддерживает беспроводную связь посредством Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает быструю передачу данных и подключение к различным устройствам. Встроенный кард-ридер добавляет удобства в работе с различными носителями информации. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и окрашен в элегантный серый цвет, что придает устройству современный и стильный вид. На ноутбуке предустановлена операционная система Windows 11 Pro, обеспечивающая передовой пользовательский опыт и современный функционал. iRU — это идеальный выбор для тех, кто ценит технологичность и надежность, упакованные в компактный и легкий корпус.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15BHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это современное устройство, объединяющее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Его вес составляет всего 1,75 кг, что делает его идеальным спутником для путешествий и работы в любых условиях. Оснащенный экраном с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря матрице IPS. В основе устройства лежит мощный процессор от AMD и графический контроллер AMD Radeon Graphics, что гарантирует отличное выполнение любых задач — от офисной работы до мультимедийных развлечений. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR4 и вместительный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения данных. Ноутбук поддерживает беспроводную связь посредством Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает быструю передачу данных и подключение к различным устройствам. Встроенный кард-ридер добавляет удобства в работе с различными носителями информации. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и окрашен в элегантный серый цвет, что придает устройству современный и стильный вид. На ноутбуке предустановлена операционная система Windows 11 Pro, обеспечивающая передовой пользовательский опыт и современный функционал. iRU — это идеальный выбор для тех, кто ценит технологичность и надежность, упакованные в компактный и легкий корпус.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15BHR Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4350mAh (2139186) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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