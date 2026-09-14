Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Сенсорный экран
нет
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.67

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)

Представляем мощный и стильный ноутбук HP, созданный для продуктивной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, вы получите чёткое и яркое изображение, идеальное для работы с документами или просмотра видео. Устройство весит всего 1,74 кг, что делает его удобным для повседневного использования и переноски. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а 8 Гб оперативной памяти позволяют легко работать с несколькими задачами одновременно. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора ПО. Для подключения различных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение. Компания HP также позаботилась о безопасности и комфорте пользователей: сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Сенсорный экран
нет
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Развернуть
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем мощный и стильный ноутбук HP, созданный для продуктивной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, вы получите чёткое и яркое изображение, идеальное для работы с документами или просмотра видео. Устройство весит всего 1,74 кг, что делает его удобным для повседневного использования и переноски. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а 8 Гб оперативной памяти позволяют легко работать с несколькими задачами одновременно. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора ПО. Для подключения различных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение. Компания HP также позаботилась о безопасности и комфорте пользователей: сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam Bag (B26L0PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...