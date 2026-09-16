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Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS

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Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 1
Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 2
Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 3
Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 4
Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 5
Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 1
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 2
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 3
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 4
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 5
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16&quot; IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 480 руб. 
Начислим 1048 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS
65 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS

Стильный чёрный ноутбук Acer с диагональю экрана 16 дюймов подарит широкий обзор для работы и развлечений. Яркая подсветка клавиатуры обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Энергоэффективный процессор Intel Core i5 в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR4 легко справится с многозадачностью: работать с графикой, многочисленными вкладками или документами станет удобнее. Быстрый SSD накопитель гарантирует мгновенный запуск системы и программ. Весит ноутбук всего 1,87 кг — можно спокойно брать его с собой в поездки или на учёбу. Чёткое разрешение экрана 1920x1200 отлично подходит для длительного просмотра и работы с текстом. Без предустановленной ОС — полный простор для индивидуальной настройки системы под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чёрный ноутбук Acer с диагональю экрана 16 дюймов подарит широкий обзор для работы и развлечений. Яркая подсветка клавиатуры обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Энергоэффективный процессор Intel Core i5 в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR4 легко справится с многозадачностью: работать с графикой, многочисленными вкладками или документами станет удобнее. Быстрый SSD накопитель гарантирует мгновенный запуск системы и программ. Весит ноутбук всего 1,87 кг — можно спокойно брать его с собой в поездки или на учёбу. Чёткое разрешение экрана 1920x1200 отлично подходит для длительного просмотра и работы с текстом. Без предустановленной ОС — полный простор для индивидуальной настройки системы под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/512 Gb Intel BT 50WHr Silver NoOS - по цене 65480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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