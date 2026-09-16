Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg
Acer предлагает универсальный ноутбук с крупным 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — для комфортной работы с большими таблицами, презентациями или просмотром сериалов. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Процессор Intel с частотой 1,3 ГГц подойдёт для повседневных задач — учёбы, офисной работы, интернет-сёрфинга. Серебристый пластиковый корпус делает ноутбук современным и строгим, а лёгкий вес гарантирует мобильность. Экран с частотой обновления 60 Гц радует естественной картинкой, а аккумулятор Li-lon — стабильной работой вдали от розетки. Эта модель поставляется без установленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать вариант, подходящий именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg