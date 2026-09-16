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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg

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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 700 руб. 
Начислим 1004 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg
62 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х1
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg

Acer предлагает универсальный ноутбук с крупным 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — для комфортной работы с большими таблицами, презентациями или просмотром сериалов. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Процессор Intel с частотой 1,3 ГГц подойдёт для повседневных задач — учёбы, офисной работы, интернет-сёрфинга. Серебристый пластиковый корпус делает ноутбук современным и строгим, а лёгкий вес гарантирует мобильность. Экран с частотой обновления 60 Гц радует естественной картинкой, а аккумулятор Li-lon — стабильной работой вдали от розетки. Эта модель поставляется без установленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать вариант, подходящий именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает универсальный ноутбук с крупным 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — для комфортной работы с большими таблицами, презентациями или просмотром сериалов. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Процессор Intel с частотой 1,3 ГГц подойдёт для повседневных задач — учёбы, офисной работы, интернет-сёрфинга. Серебристый пластиковый корпус делает ноутбук современным и строгим, а лёгкий вес гарантирует мобильность. Экран с частотой обновления 60 Гц радует естественной картинкой, а аккумулятор Li-lon — стабильной работой вдали от розетки. Эта модель поставляется без установленной операционной системы, чтобы вы могли выбрать вариант, подходящий именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.53kg - по цене 62700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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