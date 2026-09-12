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Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01)

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Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 1
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Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 3
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Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 5
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Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma EVE
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 9
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  • Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 14
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  • Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE P4850 14&quot; dk.grey (DN14N5-8CXW01) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
26 530 руб.  36 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661632
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
Intel Pentium Silver N5030
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
35.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.32

Описание товара Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01)

Ноутбук Digma — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и выполнения офисных задач. Под его стильным корпусом из пластика скрываются мощные технические характеристики. Он оснащен процессором серии Intel Pentium, который гарантирует стабильную производительность и плавность работы. Объём оперативной памяти в 8 ГБ позволяет запускать множество приложений одновременно, а SSD на 256 ГБ обеспечивает достаточную скорость и объём для хранения ваших данных. Для комфортного подключения периферийных устройств у ноутбука есть разнообразие портов: один USB 2.0, один USB 3.0 и один USB Type-C. Это позволяет без труда подключать устройства и аксессуары, которые вам необходимы в повседневной работе. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, которая предоставляет широкий спектр функций для продуктивной работы и развлечений. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные наушники, мышь и другую периферию. Ноутбук Digma не оснащён сенсорным экраном и подсветкой клавиатуры, что делает его более доступным по цене, сохранив при этом всю необходимую функциональность для решения ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
Intel Pentium Silver N5030
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
35.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и выполнения офисных задач. Под его стильным корпусом из пластика скрываются мощные технические характеристики. Он оснащен процессором серии Intel Pentium, который гарантирует стабильную производительность и плавность работы. Объём оперативной памяти в 8 ГБ позволяет запускать множество приложений одновременно, а SSD на 256 ГБ обеспечивает достаточную скорость и объём для хранения ваших данных. Для комфортного подключения периферийных устройств у ноутбука есть разнообразие портов: один USB 2.0, один USB 3.0 и один USB Type-C. Это позволяет без труда подключать устройства и аксессуары, которые вам необходимы в повседневной работе. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, которая предоставляет широкий спектр функций для продуктивной работы и развлечений. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные наушники, мышь и другую периферию. Ноутбук Digma не оснащён сенсорным экраном и подсветкой клавиатуры, что делает его более доступным по цене, сохранив при этом всю необходимую функциональность для решения ваших задач.
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Отзывы


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