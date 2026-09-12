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Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа

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Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 1
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 2
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 3
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 4
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 5
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 6
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 7
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 8
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 9
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 10
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 11
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 12
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 1
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 2
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 3
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 4
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 5
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 6
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 7
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 8
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 9
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 10
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 11
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 12
  • Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660922
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.21х0.77х0.15
Вес, кг.
27.2

Описание товара Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа

Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB. Акустическая система определяет планировку комнаты и ваше местоположение для создания вокруг вас звукового купола, идеально настроенного под уникальную акустику комнаты.

Отзывы о товаре Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB. Акустическая система определяет планировку комнаты и ваше местоположение для создания вокруг вас звукового купола, идеально настроенного под уникальную акустику комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 36700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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