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Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный

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Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 1
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 2
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 3
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 4
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 5
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 6
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 7
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 8
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 9
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 10
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 11
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 12
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 13
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 14
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 15
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 16
Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
белый
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 10
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 11
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 12
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 13
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 14
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 15
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 16
  • Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730200
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт, документация, крепление для настенного монтажа вплотную к стене
Цвет
белый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
113
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.32х0.84х0.14
Вес, кг.
23

Описание товара Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный

Телевизор QLED Skyworth 55" 55LN70G Frame+ Smart Frameless с диагональю 55" (140 см) и разрешением 3840?2160 (4K Ultra HD обеспечивает четкое и детализированное изображение. Панель QLED+ с VA матрицей гарантирует яркие цвета и глубокий черный для реалистичной картинки. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность и четкость динамичных сцен. Контрастность 4500:1 улучшает глубину черного и детализацию изображения. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть с любого места без потери качества. ОС Google TV с голосовым управлением через Google Assistant упрощает управление и навигацию. Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4+5 ГГц) обеспечивает стабильное подключение к интернету. Bluetooth 5.1 позволяет подключать беспроводные устройства для удобного прослушивания звука. Цифровые тюнеры DVB-T и DVB-T2 обеспечивают качественный прием эфирного телевидения. Функции Smart TV включают арт-режим, детский профиль и трансляцию со смартфона для комфортного и разнообразного использования для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт, документация, крепление для настенного монтажа вплотную к стене
Цвет
белый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
113
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор QLED Skyworth 55" 55LN70G Frame+ Smart Frameless с диагональю 55" (140 см) и разрешением 3840?2160 (4K Ultra HD обеспечивает четкое и детализированное изображение. Панель QLED+ с VA матрицей гарантирует яркие цвета и глубокий черный для реалистичной картинки. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность и четкость динамичных сцен. Контрастность 4500:1 улучшает глубину черного и детализацию изображения. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть с любого места без потери качества. ОС Google TV с голосовым управлением через Google Assistant упрощает управление и навигацию. Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4+5 ГГц) обеспечивает стабильное подключение к интернету. Bluetooth 5.1 позволяет подключать беспроводные устройства для удобного прослушивания звука. Цифровые тюнеры DVB-T и DVB-T2 обеспечивают качественный прием эфирного телевидения. Функции Smart TV включают арт-режим, детский профиль и трансляцию со смартфона для комфортного и разнообразного использования для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 55LN70G Frame+ 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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