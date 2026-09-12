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Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb

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Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 3
Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 4
Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 1
  • Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 2
  • Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 3
  • Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 4
  • Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660726
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
HDMI, USB, RJ-45
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, пульт ДУ, адаптер питания, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
377

Описание товара Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb

Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb.Смарт ТВ приставка CADENA PRO A1 расширит функциональные возможности вашего телевизора и позволит Вам наслаждаться качественным изображением в формате FULL HD и 4K Ultra HD. Благодаря поддержке Wi-Fi, Вы сможете легко подключиться к интернету и наслаждаться множеством онлайн-сервисов, таких как YouTube, IVI , VK Видео, Триколор Кино и ТВ и многих других, Оснащенная операционной системой Android 10 AOSP, наша смарт приставка предлагает Вам доступ к огромному количеству приложений и сервисов в Google Play Market, С помощью Bluetooth 5.0 и портов USB Вы сможете подключать различные устройства: флешки, жесткие диски, мышь, клавиатуру и многие другие, чтобы расширить функциональность вашего ТВ, Пульт с поддержкой голосового управления позволит Вам без труда вводить длинные названия. Просто скажите, что вы хотите посмотреть!

Отзывы о товаре Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
HDMI, USB, RJ-45
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, пульт ДУ, адаптер питания, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
беспроводной
Развернуть
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb.Смарт ТВ приставка CADENA PRO A1 расширит функциональные возможности вашего телевизора и позволит Вам наслаждаться качественным изображением в формате FULL HD и 4K Ultra HD. Благодаря поддержке Wi-Fi, Вы сможете легко подключиться к интернету и наслаждаться множеством онлайн-сервисов, таких как YouTube, IVI , VK Видео, Триколор Кино и ТВ и многих других, Оснащенная операционной системой Android 10 AOSP, наша смарт приставка предлагает Вам доступ к огромному количеству приложений и сервисов в Google Play Market, С помощью Bluetooth 5.0 и портов USB Вы сможете подключать различные устройства: флешки, жесткие диски, мышь, клавиатуру и многие другие, чтобы расширить функциональность вашего ТВ, Пульт с поддержкой голосового управления позволит Вам без труда вводить длинные названия. Просто скажите, что вы хотите посмотреть!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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