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Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi

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Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 1
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 2
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 3
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 4
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 5
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 6
Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 1
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 2
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 3
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 4
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 5
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 6
  • Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659845
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х20
Вес, кг.
4.58

Описание товара Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi

Пила дисковая Ryobi RCS1400-G работает с пильным диском диаметром 190 мм и справляется с пилением древесных листовых материалов, пластика, черного и цветного металлопроката, труб. Пила позволяет совершать в материалах пропилы глубиной до 66 мм под прямым углом, а при ведении реза под углом 45 градусов глубина пропила сокращается до 50 мм. Режущий диск с посадочным диаметром 16 мм легко заменить, так как инструмент поддерживает блокировку шпинделя. Дисковая пила Ryobi RCS1400-G, удобная для выполнения различных строительных, столярных и слесарных задач, питается от сети 220 В, подключаясь к розетке посредством 2.5-метрового сетевого кабеля. Подключив к электроинструменту пылесос, вы сможете добиться чистоты рабочей зоны от опилок и обеспечить большую точность реза. Пила поставляется вместе с пильным диском 20 ТСТ, ключом, параллельным упором.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Дисковая пила 1400W RCS1400-G 5133002778 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Ryobi RCS1400-G работает с пильным диском диаметром 190 мм и справляется с пилением древесных листовых материалов, пластика, черного и цветного металлопроката, труб. Пила позволяет совершать в материалах пропилы глубиной до 66 мм под прямым углом, а при ведении реза под углом 45 градусов глубина пропила сокращается до 50 мм. Режущий диск с посадочным диаметром 16 мм легко заменить, так как инструмент поддерживает блокировку шпинделя. Дисковая пила Ryobi RCS1400-G, удобная для выполнения различных строительных, столярных и слесарных задач, питается от сети 220 В, подключаясь к розетке посредством 2.5-метрового сетевого кабеля. Подключив к электроинструменту пылесос, вы сможете добиться чистоты рабочей зоны от опилок и обеспечить большую точность реза. Пила поставляется вместе с пильным диском 20 ТСТ, ключом, параллельным упором.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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