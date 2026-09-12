Аккумулятор L1850SHD 4935478860 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%9 030 руб. 11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659839
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
830
Описание товара Аккумулятор L1850SHD 4935478860 AEG
Аккумулятор L1850SHD AEG 4935478860 подходит ко всем аккумуляторным инструментам AEG с напряжением 18В.Технология D-TECH позволяет получить силу тока до 120 А. Защита от перегрева не дает повышаться температуре аккумулятора до экстремальных значений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
AEG
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор L1850SHD AEG 4935478860 подходит ко всем аккумуляторным инструментам AEG с напряжением 18В.Технология D-TECH позволяет получить силу тока до 120 А. Защита от перегрева не дает повышаться температуре аккумулятора до экстремальных значений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор L1850SHD 4935478860 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор L1850SHD 4935478860 AEG