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Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt

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Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 1
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 2
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 3
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 4
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 5
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 1
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 2
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 3
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 4
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 5
  • Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661348
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х10
Вес, г.
120

Описание товара Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt

Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт. Li-Ion ячейки без эффекта памяти. Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора. Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения. Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда. Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт. Li-Ion ячейки без эффекта памяти. Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора. Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения. Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда. Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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