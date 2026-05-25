Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Преимущества: Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментов Мощность и производительность в компактном исполнении Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки Более 500 циклов заряда / разряда Возможность зарядки на БЗУ Ударопрочный корпус из ABS пластика Возможна зарядка в любое время
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!
Недостатки:
Не обнаружил!
Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Достоинства:
Аккумулятор то что надо!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!
Недостатки:
Не обнаружил!
Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Достоинства:
Аккумулятор то что надо!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!