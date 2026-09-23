Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
В наличии
Код товара: 637979
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2 410 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
650
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч
Аккумулятор Зубр ST7-20-2 относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и отличается широкой совместимостью с инструментами производителя Makita. Он подходит для совместного использования с винтовертами, торцовочными пилами, УШМ и другими инструментами. Источник питания с емкостью 2 А*ч создан по литий-ионной технологии и гарантирует продолжительное время автономности. Слайдерный механизм с защелкой позволяет быстро и удобно фиксировать аккумулятор в инструменте. Световой индикатор помогает контролировать уровень оставшегося заряда.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Зубр ST7-20-2 относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и отличается широкой совместимостью с инструментами производителя Makita. Он подходит для совместного использования с винтовертами, торцовочными пилами, УШМ и другими инструментами. Источник питания с емкостью 2 А*ч создан по литий-ионной технологии и гарантирует продолжительное время автономности. Слайдерный механизм с защелкой позволяет быстро и удобно фиксировать аккумулятор в инструменте. Световой индикатор помогает контролировать уровень оставшегося заряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - по цене 2410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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