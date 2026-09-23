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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
14.4
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 210 руб.  3 690 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637985
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч
2 210 руб. -40%
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
14.4
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
400

Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч

Аккумуляторная батарея ЗУБР АКБ-С1-14-2, 14.4В, Li-Ion, 2Ач, тип С1Описание Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Применение Для обеспечения питания аккумуляторного инструментаПреимущества Мощность и производительность в компактном исполненииЛитий-ионная технология ЗУБР нового поколения:- увеличение производительности на 35%,- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,- отсутствие эффекта памяти,- отсутствие потери мощности в процессе работыЗащита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузкиБолее 500 циклов заряда / разрядаВозможность зарядки на БЗУУдаропрочный корпус из ABS пластикаВозможна зарядка в любое время



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
14.4
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея ЗУБР АКБ-С1-14-2, 14.4В, Li-Ion, 2Ач, тип С1Описание Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Применение Для обеспечения питания аккумуляторного инструментаПреимущества Мощность и производительность в компактном исполненииЛитий-ионная технология ЗУБР нового поколения:- увеличение производительности на 35%,- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,- отсутствие эффекта памяти,- отсутствие потери мощности в процессе работыЗащита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузкиБолее 500 циклов заряда / разрядаВозможность зарядки на БЗУУдаропрочный корпус из ABS пластикаВозможна зарядка в любое время


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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