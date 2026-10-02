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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
14 520 руб.
19 350
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638254
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Описание товара Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8
Аккумуляторы Makita 197143-8 – набор для владельцев электрических инструментов с автономным питанием. В него входят: две одинаковые батареи, зарядная станция для восполнения их емкости. Комплект Makita 197143-8 подходит для применения с огромным числом инструментов – цепная пила, шуруповерты, перфоратор, пылесос, кусторез, клеевой пистолет и многие другие. На странице вы сможете просмотреть перечень моделей, представленный непосредственно самим производителем. С ними компания-изготовитель гарантирует полную совместимость. Внимательно изучите список и найдите в нем свои инструменты. Метод фиксации батарей – слайдер. Гарантировано надежное крепление аккумуляторов, исключено их самопроизвольное отсоединение от инструмента. Процедура замены АКБ при работе занимает всего пару секунд. Выдаваемое батареями напряжение – 18 В. Емкость у них – 1.5 А·ч. Изготовлены АКБ по литий-ионной технологии, что положительно отражается на их характеристиках. Заряжать аккумуляторы можно при любой оставшейся емкости, они выдерживают больше циклов в сравнении с устаревшими типами батарей.
Аккумуляторы Makita 197143-8 – набор для владельцев электрических инструментов с автономным питанием. В него входят: две одинаковые батареи, зарядная станция для восполнения их емкости. Комплект Makita 197143-8 подходит для применения с огромным числом инструментов – цепная пила, шуруповерты, перфоратор, пылесос, кусторез, клеевой пистолет и многие другие. На странице вы сможете просмотреть перечень моделей, представленный непосредственно самим производителем. С ними компания-изготовитель гарантирует полную совместимость. Внимательно изучите список и найдите в нем свои инструменты. Метод фиксации батарей – слайдер. Гарантировано надежное крепление аккумуляторов, исключено их самопроизвольное отсоединение от инструмента. Процедура замены АКБ при работе занимает всего пару секунд. Выдаваемое батареями напряжение – 18 В. Емкость у них – 1.5 А·ч. Изготовлены АКБ по литий-ионной технологии, что положительно отражается на их характеристиках. Заряжать аккумуляторы можно при любой оставшейся емкости, они выдерживают больше циклов в сравнении с устаревшими типами батарей.
Аккумулятор BL1815N 2 шт. (18В;1.5 А*ч; Li-ion) + зарядное устройство DC18SD Makita 197143-8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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