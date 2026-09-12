Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi
Углошлифовальная машина Ryobi RAG800-125G позволит выполнять обработку материалов. В оснащении установлен двигатель с мощностью 800 Вт, он обеспечивает прекрасные характеристики при работе. Максимальный диаметр диска составляет 125 мм. Пользоваться инструментом максимально комфортно. Прорезиненное покрытие увеличивает степень фиксации и исключает выскальзывание. Выключатель можно заблокировать. Вам не придется придерживать его в нажатом положении, за счет чего несколько облегчается выполнение работ. Предусмотрен защитный кожух для обеспечения безопасности, его регулировка выполняется без ключа. Питание от сети, подключение осуществляется через кабель. Масса инструмента составляет 2.4 кг, что положительно сказывается на комфортности работы с ним. Предусмотрена блокировка шпинделя, облегчается последующая замена расходных материалов. Скорость вращения может достигать 12000 оборотов в минуту.
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