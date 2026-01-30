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Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG

3 Отзывы
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Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 1
Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 2
Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 3
Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 1
  • Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 2
  • Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 3
  • Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
9 950 руб.  13 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659778
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х12
Вес, кг.
3.23

Описание товара Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG

Машина углошлифовальная AEG WS12-125S позволяет работать с диском, обладающим диаметром до 12.5 см. Устройство действует со скоростью 11500 об/мин при мощности 1200 Вт. Посадочное отверстие обладает диаметром 2.223 см, а шпиндель имеет резьбу M14. Комфортной работе способствует наличие двухпозиционного положения рукоятки. Инструмент AEG WS12-125S действует от электросети и дополняется прочным 4-метровым кабелем. Оборудование дополнено системой защиты от перегрузок, а также надежной фиксацией шпинделя. Поставка осуществляется в прочном защитном кожухе вместе с ключом и фланцем с гайкой.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина WS12-125S 4935451306 AEG

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар получил, ещё не использовал , к упаковке претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе да... очень хорошее предложение и качество.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ушм не плохая вес имеет смазка есть корпус редуктора выполнен литьём причём не обработан . Поработаем дополню .



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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Машина углошлифовальная AEG WS12-125S позволяет работать с диском, обладающим диаметром до 12.5 см. Устройство действует со скоростью 11500 об/мин при мощности 1200 Вт. Посадочное отверстие обладает диаметром 2.223 см, а шпиндель имеет резьбу M14. Комфортной работе способствует наличие двухпозиционного положения рукоятки. Инструмент AEG WS12-125S действует от электросети и дополняется прочным 4-метровым кабелем. Оборудование дополнено системой защиты от перегрузок, а также надежной фиксацией шпинделя. Поставка осуществляется в прочном защитном кожухе вместе с ключом и фланцем с гайкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар получил, ещё не использовал , к упаковке претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе да... очень хорошее предложение и качество.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ушм не плохая вес имеет смазка есть корпус редуктора выполнен литьём причём не обработан . Поработаем дополню .


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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