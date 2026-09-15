0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка
Cольный альбом 2011 года основателя группы Porcupine Tree Стивена Уилсона. Издание на черном виниле. Стивен Уилсон - британский музыкант, автор нескольких музыкальных проектов и участник группы прогрессивного рока Porcupine Tree. Кроме игры на гитаре и клавишных, Уилсон, хоть он и самоучка, владеет множеством других инструментов, в том числе бас-гитарой, арфой, флейтой и цимбалами. В 1986 году Стивен Уилсон основал группу No Man Is An Island (Except The Isle Of Man), чьё название позже сокращается до лаконичного No-Man. В этом проекте Уилсон и присоединившийся к нему Тим Боунес концентрируются на стиле синти-поп. Время от времени Уилсон пишет статьи для британского журнала Classic Rock, а также для мексиканского издания Rolling Stone. Будучи опытным продюсером, Стивен Уилсон проводит много времени в работе над записями других известных музыкантов. К ним относятся Opeth, O.S.I., Йоко Оно, Orphaned Land, Anathema и многие другие.Записанный им альбом Fear of a Blank Planet (Porcupine Tree) занял третье место в категории Альбом 2007 года по версии журнала Sound &amp;amp;amp;amp; Vision.
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