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0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 1
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 2
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 3
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 4
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 5
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 6
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 7
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 8
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 9
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 10
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 11
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 12
Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 1
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 2
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 3
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 4
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 5
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 6
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 7
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 8
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 9
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 10
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 11
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 12
  • Виниловая пластинка Wilson, Steven, Grace For Drowning (0802644581811) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка

Cольный альбом 2011 года основателя группы Porcupine Tree Стивена Уилсона. Издание на черном виниле. Стивен Уилсон - британский музыкант, автор нескольких музыкальных проектов и участник группы прогрессивного рока Porcupine Tree. Кроме игры на гитаре и клавишных, Уилсон, хоть он и самоучка, владеет множеством других инструментов, в том числе бас-гитарой, арфой, флейтой и цимбалами. В 1986 году Стивен Уилсон основал группу No Man Is An Island (Except The Isle Of Man), чьё название позже сокращается до лаконичного No-Man. В этом проекте Уилсон и присоединившийся к нему Тим Боунес концентрируются на стиле синти-поп. Время от времени Уилсон пишет статьи для британского журнала Classic Rock, а также для мексиканского издания Rolling Stone. Будучи опытным продюсером, Стивен Уилсон проводит много времени в работе над записями других известных музыкантов. К ним относятся Opeth, O.S.I., Йоко Оно, Orphaned Land, Anathema и многие другие.Записанный им альбом Fear of a Blank Planet (Porcupine Tree) занял третье место в категории Альбом 2007 года по версии журнала Sound &amp;amp;amp;amp;amp; Vision.

Отзывы о товаре 0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Cольный альбом 2011 года основателя группы Porcupine Tree Стивена Уилсона. Издание на черном виниле. Стивен Уилсон - британский музыкант, автор нескольких музыкальных проектов и участник группы прогрессивного рока Porcupine Tree. Кроме игры на гитаре и клавишных, Уилсон, хоть он и самоучка, владеет множеством других инструментов, в том числе бас-гитарой, арфой, флейтой и цимбалами. В 1986 году Стивен Уилсон основал группу No Man Is An Island (Except The Isle Of Man), чьё название позже сокращается до лаконичного No-Man. В этом проекте Уилсон и присоединившийся к нему Тим Боунес концентрируются на стиле синти-поп. Время от времени Уилсон пишет статьи для британского журнала Classic Rock, а также для мексиканского издания Rolling Stone. Будучи опытным продюсером, Стивен Уилсон проводит много времени в работе над записями других известных музыкантов. К ним относятся Opeth, O.S.I., Йоко Оно, Orphaned Land, Anathema и многие другие.Записанный им альбом Fear of a Blank Planet (Porcupine Tree) занял третье место в категории Альбом 2007 года по версии журнала Sound &amp;amp;amp;amp;amp; Vision.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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