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Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка

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Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 1
Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 2
Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 1
  • Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 2
  • Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
The Four Seasons: Violin concerto in E major “Spring” (“La primavera”), Op. 8 No. 1, RV 269: II.Largo e pianissimo sempre, Flute concerto in D major “Il gardellino”, Op. 10 No. 3, RV 428: I. Allegro, Gloria in D major, RV 589: I. Gloria in excelsis Deo, Lute concerto in D major, RV 93: II. Largo, L’estro armonico: Violin concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356, Stabat Mater in F minor, RV 621: I. Stabat Mater dolorosa, The Four Seasons: Violin concerto in F major “Autumn” (“L’autunno”), Op. 8 N
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) - это отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться шедеврами Антонио Вивальди. Альбом Best Of Vivaldi представляет собой сборник лучших произведений этого великого композитора, которые поразят вашу душу своей красотой и элегантностью. На этой виниловой пластинке вы найдете знаменитые концерты, сонаты и другие произведения, исполненные самыми талантливыми исполнителями. Уникальный звук аналогового винила позволит вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждой нотой с особым восторгом. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) и перенестись в волшебный мир классической музыки.

Отзывы о товаре Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
The Four Seasons: Violin concerto in E major “Spring” (“La primavera”), Op. 8 No. 1, RV 269: II.Largo e pianissimo sempre, Flute concerto in D major “Il gardellino”, Op. 10 No. 3, RV 428: I. Allegro, Gloria in D major, RV 589: I. Gloria in excelsis Deo, Lute concerto in D major, RV 93: II. Largo, L’estro armonico: Violin concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356, Stabat Mater in F minor, RV 621: I. Stabat Mater dolorosa, The Four Seasons: Violin concerto in F major “Autumn” (“L’autunno”), Op. 8 N
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) - это отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться шедеврами Антонио Вивальди. Альбом Best Of Vivaldi представляет собой сборник лучших произведений этого великого композитора, которые поразят вашу душу своей красотой и элегантностью. На этой виниловой пластинке вы найдете знаменитые концерты, сонаты и другие произведения, исполненные самыми талантливыми исполнителями. Уникальный звук аналогового винила позволит вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждой нотой с особым восторгом. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) и перенестись в волшебный мир классической музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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