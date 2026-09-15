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McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 5
McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Bon Voyage
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 5
  • McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Bon Voyage
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bon Voyage, Summmertime, Dont Blame Me, You stepped out of a dream, Jazz walk, How Deep Is The Ocean, Yesterdays, Blues for Max
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bon Voyage, Summmertime, Dont Blame Me, You stepped out of a dream, Jazz walk, How Deep Is The Ocean, Yesterdays, Blues for Max

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Bon Voyage
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bon Voyage, Summmertime, Dont Blame Me, You stepped out of a dream, Jazz walk, How Deep Is The Ocean, Yesterdays, Blues for Max
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bon Voyage, Summmertime, Dont Blame Me, You stepped out of a dream, Jazz walk, How Deep Is The Ocean, Yesterdays, Blues for Max
Самовывоз
Доставка
Отзывы


McCoy Tyner - Bon Voyage (coloured) (8719262030503) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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