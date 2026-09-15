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Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка

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Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 1
Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 2
Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 3
Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 1
  • Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 2
  • Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 3
  • Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка

Ten Years After - дебютный альбом английской блюз-рок группы Ten Years After. Записанный на студии Decca в Лондоне в сентябре 1967 года и выпущенный 27 октября 1967 года, он стал одним из первых блюз-роковых альбомов британских музыкантов. В нем меньше оригинального материала, чем в более поздних работах группы, которые в большинстве случаев полностью состояли из песен Элвина Ли. На альбоме присутствует трек Spoonful, песня блюзового музыканта Howlin Wolf (написанная для него Вилли Диксоном), которую британская блюз-рок группа Cream исполнила в предыдущем 1966 году на своем дебютном альбоме Fresh Cream.

Отзывы о товаре Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ten Years After - дебютный альбом английской блюз-рок группы Ten Years After. Записанный на студии Decca в Лондоне в сентябре 1967 года и выпущенный 27 октября 1967 года, он стал одним из первых блюз-роковых альбомов британских музыкантов. В нем меньше оригинального материала, чем в более поздних работах группы, которые в большинстве случаев полностью состояли из песен Элвина Ли. На альбоме присутствует трек Spoonful, песня блюзового музыканта Howlin Wolf (написанная для него Вилли Диксоном), которую британская блюз-рок группа Cream исполнила в предыдущем 1966 году на своем дебютном альбоме Fresh Cream.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ten Years After - Ten Years After (0805520240390) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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