Top.Mail.Ru
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Quantum Gate
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644896717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Quantum Gate
Трек-лист
Sensing Elements, Roll The Seven Twice, Granular Blankets, It Is Time To Leave When Everyone Is Dancing, Identity Proven Matrix, Non-Locality Destination, Proton Bonfire, Tear Down The Grey Skies, Genesis Of Precious Thoughts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка

Студийный альбом группы Tangerine Dream, вышедший в 2017 году. Это первый альбом группы Tangerine Dream после смерти ее основателя Эдгара Фрезе в 2015 году. Германский музыкальный коллектив Tangerine Dream был образован в 1967 году и стал пионером электронной музыки и краут-рока. Кроме того, именно этой группе приписывают основание Берлинской школы электронной музыки. На протяжении годов состав группы постоянно менялся, но только её основатель Эдгар Фрезе играл в коллективе во все времена. В активе группы почти 100 студийных альбомов. Две пластинки — «Phaedra» и «Rubycon» были включены в список «25 величайших эмбиент альбомов всех времен».

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644896717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Quantum Gate
Трек-лист
Sensing Elements, Roll The Seven Twice, Granular Blankets, It Is Time To Leave When Everyone Is Dancing, Identity Proven Matrix, Non-Locality Destination, Proton Bonfire, Tear Down The Grey Skies, Genesis Of Precious Thoughts
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом группы Tangerine Dream, вышедший в 2017 году. Это первый альбом группы Tangerine Dream после смерти ее основателя Эдгара Фрезе в 2015 году. Германский музыкальный коллектив Tangerine Dream был образован в 1967 году и стал пионером электронной музыки и краут-рока. Кроме того, именно этой группе приписывают основание Берлинской школы электронной музыки. На протяжении годов состав группы постоянно менялся, но только её основатель Эдгар Фрезе играл в коллективе во все времена. В активе группы почти 100 студийных альбомов. Две пластинки — «Phaedra» и «Rubycon» были включены в список «25 величайших эмбиент альбомов всех времен».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Quantum Gate (0802644896717) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...