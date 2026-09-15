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Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445852260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Action, Plight, Hootnan, I Hear A Rhapsody, Wrong Handle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Action (1LP) - это возможность погрузиться в мир замечательного джазового музыканта и насладиться его творчеством. Альбом Action от Jackie McLean является настоящей жемчужиной джазовой музыки. Каждая композиция на этой пластинке пронизана энергией и страстью, которую непременно передаст вам эта музыка. McLean, известный своим уникальным саксофонным звучанием, создает потрясающую атмосферу своими импровизациями и виртуозными соло. От мелодичных баллад до горячих ритмов, альбом Action предлагает разнообразие жанров и настроений в исполнении этого талантливого музыканта. Если вы поклонник джазовой музыки и хотите приобрести виниловую пластинку, не упустите возможность купить Jackie McLean / Action (1LP). Этот альбом станет настоящим украшением вашей коллекции и подарит вам множество часов удовольствия от прослушивания. Добавьте Jackie McLean / Action (1LP) в свою коллекцию и наслаждайтесь потрясающим звучанием саксофона и виртуозными мелодиями этого талантливого музыканта. Купите эту виниловую пластинку прямо сейчас и дайте себе возможность окунуться в захватывающий мир джаза, созданный Jackie McLean!

Отзывы о товаре Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445852260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Action
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Action, Plight, Hootnan, I Hear A Rhapsody, Wrong Handle
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Action (1LP) - это возможность погрузиться в мир замечательного джазового музыканта и насладиться его творчеством. Альбом Action от Jackie McLean является настоящей жемчужиной джазовой музыки. Каждая композиция на этой пластинке пронизана энергией и страстью, которую непременно передаст вам эта музыка. McLean, известный своим уникальным саксофонным звучанием, создает потрясающую атмосферу своими импровизациями и виртуозными соло. От мелодичных баллад до горячих ритмов, альбом Action предлагает разнообразие жанров и настроений в исполнении этого талантливого музыканта. Если вы поклонник джазовой музыки и хотите приобрести виниловую пластинку, не упустите возможность купить Jackie McLean / Action (1LP). Этот альбом станет настоящим украшением вашей коллекции и подарит вам множество часов удовольствия от прослушивания. Добавьте Jackie McLean / Action (1LP) в свою коллекцию и наслаждайтесь потрясающим звучанием саксофона и виртуозными мелодиями этого талантливого музыканта. Купите эту виниловую пластинку прямо сейчас и дайте себе возможность окунуться в захватывающий мир джаза, созданный Jackie McLean!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Action (Analogue, Tone Poet) (0602445852260) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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