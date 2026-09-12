Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка
Marbles — это 13-й студийный альбом рок-группы Marillion, выпущенный в 2004 году. В отличие от предыдущего студийного альбома, Anoraknophobia (2001), который был профинансирован в основном за счет кампании предварительных заказов, здесь сама группа оплачивала запись альбома, а рекламная кампания была профинансирована поклонниками команды.. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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