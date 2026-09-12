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Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка

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Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 7
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 8
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 9
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 10
Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Marbles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 7
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 8
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 9
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 10
  • Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659069
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Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Marbles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Invisible Man, Marbles I, Genie, Fantastic Place, The Only Unforgivable Thing, Marbles II, Ocean Cloud, Marbles III, The Damage, Dont Hurt Yourself, Youre Gone, E1 Angelina, E2 Drilling Holes, F1 Marbles IV, F2 Neverland
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка

Marbles — это 13-й студийный альбом рок-группы Marillion, выпущенный в 2004 году. В отличие от предыдущего студийного альбома, Anoraknophobia (2001), который был профинансирован в основном за счет кампании предварительных заказов, здесь сама группа оплачивала запись альбома, а рекламная кампания была профинансирована поклонниками команды.. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Marbles (0802644810515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Marbles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Invisible Man, Marbles I, Genie, Fantastic Place, The Only Unforgivable Thing, Marbles II, Ocean Cloud, Marbles III, The Damage, Dont Hurt Yourself, Youre Gone, E1 Angelina, E2 Drilling Holes, F1 Marbles IV, F2 Neverland
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Marbles — это 13-й студийный альбом рок-группы Marillion, выпущенный в 2004 году. В отличие от предыдущего студийного альбома, Anoraknophobia (2001), который был профинансирован в основном за счет кампании предварительных заказов, здесь сама группа оплачивала запись альбома, а рекламная кампания была профинансирована поклонниками команды.. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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