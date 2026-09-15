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OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка

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OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 2
OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title-Looks Like A Suicide, The John Dunbar Theme, Journey To Fort Sedgewick, Ride To Fort Hays, The Death Of Timmons, Two Socks - The Wolf Theme, Pawnee Attack, Kicking Birds Gift, Journey To The Buffalo Killing Ground, The Buffalo Hunt, Stands With A Fist Remembers, The Love Theme, The John Dunbar Theme, Play, The Death Of Cisco, Rescue Of Dances With Wolves, The Loss Of The Journal And The Return To Winter Camp, Farewell And End Titles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка

Dances With Wolves - оригинальный саундтрек к историческому драматическому фильму 1990 года Танцующий с волками. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в 12 категориях и получил семь статуэток, включая премию за лучший фильм и за лучшую музыку к фильму. Саундтрек был написан британским композитором Джоном Барри.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
Dances With Wolves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title-Looks Like A Suicide, The John Dunbar Theme, Journey To Fort Sedgewick, Ride To Fort Hays, The Death Of Timmons, Two Socks - The Wolf Theme, Pawnee Attack, Kicking Birds Gift, Journey To The Buffalo Killing Ground, The Buffalo Hunt, Stands With A Fist Remembers, The Love Theme, The John Dunbar Theme, Play, The Death Of Cisco, Rescue Of Dances With Wolves, The Loss Of The Journal And The Return To Winter Camp, Farewell And End Titles
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Dances With Wolves - оригинальный саундтрек к историческому драматическому фильму 1990 года Танцующий с волками. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в 12 категориях и получил семь статуэток, включая премию за лучший фильм и за лучшую музыку к фильму. Саундтрек был написан британским композитором Джоном Барри.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Dances With Wolves (John Barry) (8719262000261) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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