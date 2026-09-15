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Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 1
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 2
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 3
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 4
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 5
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 6
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 7
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 8
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 9
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 10
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 11
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 12
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 13
Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 1
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 2
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 3
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 4
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 5
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 6
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 7
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 8
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 9
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 10
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 11
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 12
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 13
  • Виниловая пластинка Odesza, A Moment Apart (coloured) (5054429119152) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка

A Moment Apart - это третий студийный альбом американского дуэта электронной музыки Odesza, выпущенный 8 сентября 2017 года на лейблах Counter, Ninja Tune и собственном лейбле дуэта Foreign Family Collective.

Отзывы о товаре Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
A Moment Apart - это третий студийный альбом американского дуэта электронной музыки Odesza, выпущенный 8 сентября 2017 года на лейблах Counter, Ninja Tune и собственном лейбле дуэта Foreign Family Collective.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Odesza - A Moment Apart (coloured) (5054429119152) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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