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Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 1
Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 2
Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 3
Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 4
Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 1
  • Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 2
  • Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 3
  • Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 4
  • Виниловая пластинка Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка

In the Twilight Grey - десятый студийный альбом шведских мастеров блэк-дэт-метала Necrophobic. Издание на виниле.. Основанные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Штернером, Necrophobic являются бесспорными легендами дэт- и блэк-металлической сцены.Создав свою собственную смелую индивидуальность, Necrophobic производят насыщенно мелодичную, но бесконечно злобную версию мрачного экстремального металла, которой с тех пор подражали бесчисленные группы. Альбом был спродюсирован, сведен и мастерингован Фредриком Фолкаре (из икон дэт-метала Unleashed) в Chrome Studios в Стокгольме и записан в тесном сотрудничестве между Фолкаре и самой группой.

Отзывы о товаре Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
In the Twilight Grey - десятый студийный альбом шведских мастеров блэк-дэт-метала Necrophobic. Издание на виниле.. Основанные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Штернером, Necrophobic являются бесспорными легендами дэт- и блэк-металлической сцены.Создав свою собственную смелую индивидуальность, Necrophobic производят насыщенно мелодичную, но бесконечно злобную версию мрачного экстремального металла, которой с тех пор подражали бесчисленные группы. Альбом был спродюсирован, сведен и мастерингован Фредриком Фолкаре (из икон дэт-метала Unleashed) в Chrome Studios в Стокгольме и записан в тесном сотрудничестве между Фолкаре и самой группой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Necrophobic, In The Twilight Grey (0196588616112) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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