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Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка

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Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка - фото 1
Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Black Angels
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка - фото 1
  • Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658961
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597905809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Black Angels
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Departure, Absence, Return, Spem In Alium (Sing And Glorify), Doom. A Sigh, They Are There!, I. Largo, II. Allegro Molto, III. Allegretto, IV. Largo, V. Largo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка

Переиздание на виниле отмеченного наградами альбома Кронос-квартета Black Angels, первоначально выпущенного в 1990 году. Заглавная пьеса Джорджа Крама, названная газетой York Times «необычайно возвышенным и жгучим протестом против войны», задает мрачный, мощный тон этому сборнику, в котором рассматриваются политические, физические и духовные последствия войны. В альбом также входит музыка Чарльза Айвза, Иштвана Марты, Томаса Таллиса и Дмитрия Шостаковича. Четвертая сторона винилового издания представляет собой гравировку иллюстрации, созданной специально для этой цели Мэттом Махурином, чья работа представлена на оригинальной обложке альбома.

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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597905809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Black Angels
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Departure, Absence, Return, Spem In Alium (Sing And Glorify), Doom. A Sigh, They Are There!, I. Largo, II. Allegro Molto, III. Allegretto, IV. Largo, V. Largo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле отмеченного наградами альбома Кронос-квартета Black Angels, первоначально выпущенного в 1990 году. Заглавная пьеса Джорджа Крама, названная газетой York Times «необычайно возвышенным и жгучим протестом против войны», задает мрачный, мощный тон этому сборнику, в котором рассматриваются политические, физические и духовные последствия войны. В альбом также входит музыка Чарльза Айвза, Иштвана Марты, Томаса Таллиса и Дмитрия Шостаковича. Четвертая сторона винилового издания представляет собой гравировку иллюстрации, созданной специально для этой цели Мэттом Махурином, чья работа представлена на оригинальной обложке альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kronos Quartet - Black Angels (0075597905809) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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