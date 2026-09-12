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Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Rated PG
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658862
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Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline International
Barcode
[0884108008195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Rated PG
Трек-лист
Thatll Do, Down To Earth, This Is Party Man, The Book Of Love, Taboo, Everybird, Walk Through The Fire, Speak (Bol), Nocturnal, In Your Eyes
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка

Сборник композиций Питера Гэбриэла из саундтреков различных фильмаоо, включая Natural Born Killers, Against All Oddsx Wall-E и другие известные кинокартины. Издание на классическом черном виниле. Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline International
Barcode
[0884108008195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Rated PG
Трек-лист
Thatll Do, Down To Earth, This Is Party Man, The Book Of Love, Taboo, Everybird, Walk Through The Fire, Speak (Bol), Nocturnal, In Your Eyes
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Сборник композиций Питера Гэбриэла из саундтреков различных фильмаоо, включая Natural Born Killers, Against All Oddsx Wall-E и другие известные кинокартины. Издание на классическом черном виниле. Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
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