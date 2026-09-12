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Jane Fielding - Embers Glow (8435723700593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jane Fielding - Embers Glow (8435723700593) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Fielding, Jane, Embers Glow (8435723700593) - фото 1
Виниловая пластинка Fielding, Jane, Embers Glow (8435723700593) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Fielding, Jane, Embers Glow (8435723700593) - фото 1
  • Виниловая пластинка Fielding, Jane, Embers Glow (8435723700593) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658847
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Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jane Fielding - Embers Glow (8435723700593) виниловая пластинка

Певица с хриплым голосом Джейн Филдинг (1935–2000) записала всего два альбома. Затем она выйдет замуж и уйдет с музыкальной сцены. Embers Glow, ее второй и последний альбом, находит Филдинга (которому был всего 21 год) в компании великого пианиста Кенни Дрю, который также аранжировал все мелодии, а также нескольких других великих джазменов, таких как Джо Майни и Пол Чемберс.

Отзывы о товаре Jane Fielding - Embers Glow (8435723700593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Певица с хриплым голосом Джейн Филдинг (1935–2000) записала всего два альбома. Затем она выйдет замуж и уйдет с музыкальной сцены. Embers Glow, ее второй и последний альбом, находит Филдинга (которому был всего 21 год) в компании великого пианиста Кенни Дрю, который также аранжировал все мелодии, а также нескольких других великих джазменов, таких как Джо Майни и Пол Чемберс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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