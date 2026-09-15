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Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка

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Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 1
Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 2
Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 3
Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
Tuesday Night Music Club
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602458433111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
Tuesday Night Music Club
Трек-лист
Run, Baby, Run, Leaving Las Vegas, Strong Enough, Cant Cry Anymore, Solidify, The Na-Na Song, No One Said It Would Be Easy, What I Can Do For You, All I Wanna Do, We Do What We Can, I Shall Believe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Run, Baby, Run, Leaving Las Vegas, Strong Enough, Cant Cry Anymore, Solidify, The Na-Na Song, No One Said It Would Be Easy, What I Can Do For You, All I Wanna Do, We Do What We Can, I Shall Believe

Отзывы о товаре Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602458433111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sheryl Crow
Альбом (сингл)
Tuesday Night Music Club
Трек-лист
Run, Baby, Run, Leaving Las Vegas, Strong Enough, Cant Cry Anymore, Solidify, The Na-Na Song, No One Said It Would Be Easy, What I Can Do For You, All I Wanna Do, We Do What We Can, I Shall Believe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Run, Baby, Run, Leaving Las Vegas, Strong Enough, Cant Cry Anymore, Solidify, The Na-Na Song, No One Said It Would Be Easy, What I Can Do For You, All I Wanna Do, We Do What We Can, I Shall Believe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheryl Crow - Tuesday Night Music Club (0602458433111) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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