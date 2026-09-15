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Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка

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Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Efrat Alony
Альбом (сингл)
Handel: Fast Forward
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка - фото 1
  • Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка - фото 2
  • Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Efrat Alony
Альбом (сингл)
Handel: Fast Forward
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Convey Me To Some Peaceful Shore, Alla Salma Infidel, Come To Me Soothing Sleep, GiA Nel Seno, With Rosy Steps The Morn, Loathsome Light, Hide Me From DayS Garish Eye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) – это отличная возможность расширить свою коллекцию музыки и насладиться яркими исполнительскими искусством Ефрат Алоны и музыкальным гением Георга Фридриха Генделя. Альбом Handel: Fast Forward – это уникальное сочетание классической музыки и современного исполнительского подхода. Ефрат Алона воплощает в жизнь произведения Генделя, придавая им свежий и современный звук, который оживляет эпоху барокко и придает новое звучание классическим композициям. Виниловая пластинка Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) позволяет полностью погрузиться в музыку и насладиться качественным звучанием каждой ноты. Отличное качество аналогового звука в сочетании с теплым звучанием винила создает превосходную атмосферу исключительного музыкального опыта. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) и погрузиться в неповторимый мир классической музыки с современной интерпретацией.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dot Time
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Efrat Alony
Альбом (сингл)
Handel: Fast Forward
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Convey Me To Some Peaceful Shore, Alla Salma Infidel, Come To Me Soothing Sleep, GiA Nel Seno, With Rosy Steps The Morn, Loathsome Light, Hide Me From DayS Garish Eye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) – это отличная возможность расширить свою коллекцию музыки и насладиться яркими исполнительскими искусством Ефрат Алоны и музыкальным гением Георга Фридриха Генделя. Альбом Handel: Fast Forward – это уникальное сочетание классической музыки и современного исполнительского подхода. Ефрат Алона воплощает в жизнь произведения Генделя, придавая им свежий и современный звук, который оживляет эпоху барокко и придает новое звучание классическим композициям. Виниловая пластинка Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) позволяет полностью погрузиться в музыку и насладиться качественным звучанием каждой ноты. Отличное качество аналогового звука в сочетании с теплым звучанием винила создает превосходную атмосферу исключительного музыкального опыта. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Efrat Alony / Handel: Fast Forward (1LP) и погрузиться в неповторимый мир классической музыки с современной интерпретацией.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Efrat Alony - Handel: Fast Forward (0604043857210) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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